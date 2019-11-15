«Калашников» досрочно завершил годовой гособоронзаказ

Концерн «Калашников» досрочно завершил исполнение гособоронзаказа за 2019 год по продукции для Минобороны, среди которой новейший автомат АК-12.

«Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки, и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года. Такой результат стал возможен во многом благодаря слаженной работе на местах и высокой культуре производства», – передает РИА «Новости» слова гендиректора ГК «Калашников» Дмитрия Тарасова.

В концерне добавили, что в рамках исполнения гособоронзаказа, «Калашников» досрочно закрыл свои обязательства по ключевым для министерства обороны России изделиям, среди которых, в том числе, автомат АК-12.

Напомним, в понедельник главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что автомат Калашникова нового поколения АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО, есть соответствующий заказ.

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