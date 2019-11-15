Избившего беременную женщину в трамвае задержали в Москве

Правоохранители задержали мужчину, который зверски избил беременную женщину в трамвае, сообщили в столичном главке МВД.

Как передает телеканал РЕН ТВ, в полицию поступила информация о драке в общественном транспорте. Выяснилось, что пьяный мужчина в трамвае бьет беременную женщину, причем без каких-либо причин, конфликта между сторонами не было.

В результате женщина потеряла сознание и упала. Ее отправили в больницу.

Подозреваемого задержали, им оказался 41-летний житель Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Напомним, в июне полицейские в Подмосковье задержали шесть человек, которые подозреваются в избиении беременной женщины.