Экспорт нефти США впервые за 70 лет превысил импорт

Экспорт нефти США в сентябре и октябре 2019 года, впервые с начала сбора данных в 1949 году, превысил импорт на 140 тыс. и 550 тыс. баррелей в сутки соответственно, следует из отчета Управления энергетической информации Минэнерго США.

По данным ведомства, в 2019 году импорт нефти США ожидается в среднем на уровне 520 тыс. баррелей в сутки, а экспорт в 2020 году прогнозируется в среднем на уровне 750 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что США собрались сокращать добычу нефти и газа.