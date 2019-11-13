Договор дарения квартиры Марии Максаковой в Москве признали незаконным

Пресненский суд Москвы удовлетворил два гражданских иска вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой, связанных с квартирным спором с ее мужем Далхатом Халаевым и владельцем оспариваемой столичной квартиры Муратом Мержоевым.

В суде сообщили, что были удовлетворены «исковые требования Максаковой-Игенбергс к Далхату Халаеву и Мурату Мержоеву (о признании недействительным договора дарения) в полном объеме», передает ТАСС.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московском городском суде.

Ранее истице была назначена психолого-психиатрическая экспертиза об оценке ее состояния в момент выдачи доверенности для совершения сделки с квартирой.

«Эксперт сделал вывод о том, что Максакова на момент заключения сделки не контролировала свои действия», – уточнял адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы одного из ответчиков, Мурата Мержоева.

Судебное разбирательство длилось около года. Максакова просила признать недействительным договор дарения квартиры на Краснопресненской набережной в Москве, а также признать недействительной доверенность, выданную ее адвокату Магомеду Евлоеву, который занимался оформлением оспариваемой в суде недвижимости, «в связи с ее подавленным психологическим состоянием и нервным потрясением на момент сделки» и вернуть ей жилое помещение.

Ответчиками по искам выступили Далхат Халаев (брак между Максаковой и Халаевым был заключен 12 июля 2018 года) и владелец оспариваемой квартиры Мурат Мержоев.