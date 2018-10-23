Максакова заявила еще два иска по поводу квартиры в Москве

Пресненский суд Москвы принял к производству еще два иска вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой из-за квартирного спора с мужем Далхатом Халаевым и третьим лицом, сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Черников заявил, что в новых исках Максакова «просит признать недействительным договор дарения квартиры на Краснопресненской набережной и вернуть ей жилое помещение», передает ТАСС.

Беседы по искам пройдут 8 ноября, ответчик – Далхат Халаев и Мурат Мержоев (владелец оспариваемой квартиры в данный момент).

6 ноября Пресненский суд рассмотрит по существу ранее поданный иск Максаковой к Халаеву из-за квартиры.

25 октября Преображенский суд Москвы рассмотрит иск Максаковой, оспаривающей у бывшей супруги Вороненкова Юлии Степанченко другую квартиру в Москве.

Ранее на Украине завели дело в связи с захватом в Киеве квартиры Максаковой. Вдова экс-депутата Госдумы заявляла, что в квартиру ворвались неизвестные люди, сменили замки и потребовали освободить помещение.