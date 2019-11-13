Сотрудницу госдепа уличили в фальсификации резюме и подделывании обложки Time

Сотрудницу госдепартамента США Мину Чан уличили во лжи при приеме на работу и создании поддельной обложки журнала Time со своим лицом, сообщает канал NBC по результатам собственного расследования.

Чан занимает должность заместителя помощника госсекретаря по конфликтам и операциям по стабилизации обстановки с апреля 2019 года. При приеме на работу она утверждала, что закончила бизнес-школу Гарвардского университета, участвовала в панельных дискуссиях в ООН и выступала в конгрессе, передает РИА «Новости».

До работы в госдепартаменте Чан занимала пост генерального директора небольшой некоммерческой организации Linking the World («Связывая мир»). По словам Чан, ее компания ведет деятельность в десятках стран, строит школы и оказывает положительное влияние на жизни тысяч людей. Однако телеканалу не удалось найти никакой информации о зарубежных проектах компании, а бюджет ее оценили менее чем в 300 тыс. долларов.

Телеканал также сообщает, что в 2017 году в Сети появилось интервью, в котором зрителям была продемонстрирована обложка журнала Time с лицом Чан. В ходе интервью девушка пояснила, что журнал высоко оценил ее достижения по использованию беспилотников для урегулирования кризисных ситуаций. Однако представители Time заявили, что обложка подделана.

Как отмечает NBC, при устройстве на текущее место работы Чан могло помочь знакомство с высокопоставленным сотрудником госдепа Брайаном Булатео, который является давним другом госсекретаря Майка Помпео. По словам бывшего коллеги Чан, Булатео посещал мероприятия по сбору средств для организации Чан и пожертвовал 5,5 тыс. долларов ее благотворительной организации.