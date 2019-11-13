Медведев анонсировал увеличение финансирования госпрограммы развития села

Глава российского правительства Дмитрий Медведев не исключил увеличения финансирования госпрограммы развития сельских территорий.

«Чтобы работа по сельским территориям шла в комплексе, со следующего года у нас будет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий. На 2020 год на госпрограмму в федеральном бюджете мы заложили около 36 млрд рублей», – сказал Медведев, добавив, что эти деньги пойдут на обеспечение сельских жителей доступным и комфортным жильем и развитие рынка труда.

Премьер также поручил разобраться с удорожанием соцобъектов в процессе строительства. «В некоторых регионах в процессе работы стоимость объектов увеличивается, это на самом деле, к сожалению, распространенная история, это требует дополнительных средств из местных бюджетов, такая нагрузка не всегда по силам регионам. Нужно эту ситуацию в целом, в комплексе проанализировать, почему такое удорожание происходит», – отметил Медведев, передает ТАСС.

Он также призвал ускорить строительство площадок для санавиации в регионах. «Надо ситуацию проанализировать, надо посмотреть, где можно ускорить строительство этих площадок, привязать их к медицинским учреждениям и, естественно, посмотреть на источники финансирования. Поручение такое тоже я дам», – сказал Медведев, комментируя вопросы функционирования санитарной авиации в регионах страны, в том числе и на удаленных сельских территориях.