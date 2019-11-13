Названы три нарушенных обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Зеленский так и не начал сажать коррупционеров, не воплотил в реальность принцип «закон один для всех» и не добился возвращения граждан из эмиграции, передает РИА «Новости».

Эти ошибки, считает Спивак, приведут к тому, что вскоре произойдут роспуск парламента и изгнание правительства.

«Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», – сказал политик.

Он также спрогнозировал, что досрочные выборы на Украине произойдут или осенью 2020-го или весной 2021-го года.

Накануне украинский телеведущий и миллионер Андрей Пальчевский предсказал провал Зеленскому из-за «любимых друзей».

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