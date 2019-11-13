Клинтон не исключила участия в американских президентских выборах 2020 года

Бывший госсекретарь США и соперник американского лидера Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон в интервью Би-би-си заявила, что пока не планирует вступать в президентскую гонку в 2020 году, однако не исключает вероятности такого развития событий.

По словам Клинтон, на данный момент «это совершенно не входит» в ее планы, передает ТАСС.

При этом она заявила, что испытывает большое давление со стороны окружающих, которые пытаются убедить ее выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах.

В связи с этим Клинтон отметила: «Как я говорю, никогда, никогда, никогда не говори «никогда».

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Клинтон о «пророссийских кандидатах» в президенты Соединенных Штатов, назвав ее сумасшедшей.

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