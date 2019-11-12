Самолет с экс-президентом Боливии приземлился в Мехико

Самолет ВВС Мексики, на борту которого находится бывший президент Боливии Эво Моралес, приземлился в Мехико.

В аэропорту Моралеса встречал глава МИД Мексики Марсело Эбрард. Кадры посадки самолета были показаны в эфире телеканала Todo noticias, сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник сообщалось, что самолет военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес, был вынужден совершить посадку в Парагвае из-за отказа на запрос о приземлении в Перу.