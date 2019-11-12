Главный нарколог Минздрава раскритиковал идею повышения крепости пивных напитков

Инициативы вроде повышения крепости пивных напитков в России приведут к тому, что граждане будут пить знаменитый «Ёрш», заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Ранее производители алкоголя предложили внести изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» с целью не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами. Сейчас такое ограничение не позволяет попасть на российский рынок множеству крепких сортов крафтового, в частности, пива, которое в России подпадает под определение пивных напитков.

«Я с ними уже когда-то судился. Технический регламент в России позволяет добавлять сахар-содержащие продукты и дрожжи. Мы пьем, на самом деле, не пиво, а брагу со всеми вытекающими последствиями. Поэтому вот эта тема очень такая скользкая. И если они ещё хотят сменить технические условия приготовления пива, то вообще неизвестно, что мы будем пить. Будут спирт наливать в пиво. (Будет) то, что в Советском Союзе называли «Ёршом». Я категорически против подобных инициатив», – сказал Брюн.

По мнению эксперта, подобные меры нивелируют усилия государства по борьбе с алкоголизмом в стране.

«Будем дальше вымирать, вот и все. Когда государство борется с пьянством, алкоголизмом и с вымиранием людей от этих бед, вот эти умники начинают придумывать какие-то новые технические регламенты. Пиво должно быть пивом, вот точка, больше ничего. Три составляющие: вода, солод и хмель. Все остальное от лукавого, все остальное жульничество», - заявил Брюн.

Во многих странах мира нет понятия «пивной напиток», равно как и ограничения для пива по крепости. На прилавках встречаются сорта крепостью в 40 или даже 65%.