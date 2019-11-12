Рогозин рассказал, когда плакали специалисты Роскосмоса

Когда Россия прекратила сотрудничество в космической отрасли с украинской стороной, «на глазах хмурых и серьезных опытных специалистов» были слезы, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Если когда-то ситуация изменится в политическом плане и мы снова сможем вернуться к сотрудничеству, скажу свою личную точку зрения: я был бы этому очень рад», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

По его словам, для специалистов взаимодействовать снова с украинской стороной – это сильное ностальгическое чувство.

«Я хочу сказать, что когда мы обеспечили 25 сентября последний пуск ракеты «Союз-ФГ», я об этом и говорил сразу после старта, поблагодарив украинских специалистов, которые обеспечивали работу украинской системы управления на данной ракете», – сказал Рогозин.

Между тем Рогозин опроверг утверждение, что новая российская ракета «Союз-5» станет реинкарнацией украинского носителя «Зенит».

«Мы форсировано создаем новый ракетно-космический комплекс, новый, конкурентный, это не реинкарнация «Зенита», а создание ракеты полутяжелого класса», – сказал он.

«Союз-5» – новая ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену российско-украинским «Зенитам». Носитель сможет выводить 17-18 тонн на низкую околоземную орбиту. Первый пуск запланирован на 2022 год.

Ранее сообщалось, что эскизный проект «Союз-5» будет сдан в конце 2020 года, на год позже, чем планировалось.

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