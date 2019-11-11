Помпео назвал пользу «Твиттера» Трампа

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter мощным средством коммуникации. Он отметил, что с помощью их американская администрация довольно быстро получает реакцию от мировых лидеров.

«Я должен сказать, что мировые лидеры читают их. Мы получаем от них реакцию крайне быстро, и это тот случай, когда он [Трамп] может формировать информационное пространство очень быстро», – сказал Помпео, передает ТАСС.

В сентябре этого года Трамп побил собственный рекорд по количеству постов в Twitter. По данным газеты USA Today, он написал или «ретвитнул» около 800 постов, что почти на 100 сообщений больше среднего числа его посланий.

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