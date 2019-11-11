Песков объяснил претензии Путина по космодрому Восточный

Претензии президента России Владимира Путина по космодрому «Восточный» относятся к предыдущему периоду работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что на строительстве космодрома так и не удалось навести порядок в полной мере даже с учетом десятков уголовных дел и посадок. Он охарактеризовал ситуацию со строительством объекта словом «воруют».

Песков после этого рассказал, что во время строительства космодрома были похищены 11 млрд рублей, а возвращены только 3,5 млрд.