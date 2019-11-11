Спецназ из России прибыл в Китай

В Китай прибыли военнослужащие Восточного военного округа России, включая спецназ, сообщает пресс-служба ВВО.

Россияне примут участие в учениях стран АСЕАН, передает РИА «Новости».

В ходе учений необходимо будет освободить «заложников», пройти тренировки по поиску и уничтожению бомб. Кроме того, запланированы десантирование с вертолетов и боевые стрельбы.

Российские военные уже «приступили к тренировкам». Так, спецназ проводит рейды в условиях города.

Напомним, Россия также предложила провести военно-морские учения со странами АСЕАН.

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