Власти Дрездена испугались роста популярности неонацизма

Городской совет Дрездена принял резолюцию под названием Nazinotstand («НацизмуНеМесто»), которая нацелена на противодействие неонацизму, сообщает MDR.

Автор инициативы, член госсовета Макс Ашенбах заявил, что местные власти обеспокоены популярностью правых взглядов в городе, передает РИА «Новости».

По его словам, принятая резолюция будет действовать подобно «чрезвычайной ситуации». Согласно принятому документу, городу нужно объединиться в помощи жертвам неонацистского насилия и защитить меньшинства от экстремистских ультраправых действий.

Резолюция была принята 39 голосами против 29. Воздержались от голосования члены правящей партии христианских демократов. Они сочли резолюцию «актом политического символизма».

Напомним, в июле глава МИД России Сергей Лавров призвал европейские страны и, прежде всего Германию, не закрывать глаза на возрождение неонацизма на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД