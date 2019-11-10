Минкультуры Украины собралось ввести понятие «опасной информации»

В связи с «информационной войной с Россией» на Украине введут понятие «опасной информации», сообщил украинский министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству страны до 2020 года внести в Верховную раду проекты законов о регулировании СМИ, включая стандарты для новостей и борьбы с фейками, передает РИА «Новости».

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал «поправки в том виде, как они озвучиваются отдельными представителями власти», драконовскими.

Бородянский заявил, что возмущение журналистов было «правильным». Он заверил, что слова об установлении «требований и стандартов новостей» в указе Зеленского является «терминологическим недоразумением», появившимся из-за неверного понимания термина «стандарты новостей» в документах минкультуры.

Министр заверил, что власти не собираются «регулировать стандарты новостей».

Однако при этом его ведомство намерено ввести понятие «опасная информация», «дезинформация», «недостоверная информация». Бородянский связывает такой шаг с «информационной войной с Россией», а также с «возможным финансированием некоторых СМИ» россиянами.

Он считает, что власти Украины должны создать условия, при которых вопрос стандартов будет решаться журналистами, как в странах с устоявшимися демократиями – с помощью кодексов, за следованием которым следит само профессиональное сообщество.

Напомним, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию подал иск в суд с просьбой отозвать лицензию телеканала NewsOne. Нацсовет решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала «112.Украина».

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