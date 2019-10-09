На форуме «Сообщество» в Белгороде обсудили вопрос доступного жилья

Обеспечение россиян доступным жильем стало одной из главных тем на форуме «Сообщество» в Белгороде.

«Одна из главных тем для нашей страны – это жилищный вопрос. И без общества эту проблему не решить, в таких глубоких вопросах мы не можем полагаться полностью на бюрократию», – заявил глава Общественной палаты Валерий Фадеев, открывая заседания форума, сообщается на сайте организации.

Он напомнил, что к 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» предполагается увеличение объемов жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год, также должны быть улучшены жилищные условия 5 млн семей.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что, по данным результатов соцопросов, не менее 70% граждан хотят жить в собственном доме. Он также отметил, что жилищное строительство можно использовать в качестве инструмента увеличения рождаемости.

«В Белгородской области мы предоставляем земельные участки. Но этот инструмент начинает исчерпывать себя или уже исчерпал. Все-таки он рассчитан на людей состоятельных – мы даем землю, но, чтобы построить на ней дом, нужно пять-шесть миллионов рублей. А для тех граждан, у кого нет таких денег, нужны другие инструменты поддержки», – сказал он и предложил всем, кто хочет построить свой дом, давать в кредит от 3 – 5 млн рублей под процентную ставку 0 – 3% продолжительностью от 10 до 25 лет.

Кроме того, на форуме выступила зампредседателя Комиссии ОП по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева. Она сделала акцент на том, что в России нет гибкой социальной адресной поддержки граждан, нуждающихся в жилье.

«Деньги распыляются на множество программ, но все эти инструменты негибкие. У нас даже нет понимания, сколько людей сейчас в России нуждается в жилье. У нас нет единой точки, которая бы позволила посчитать и создать гибкий инструмент поддержки каждого конкретного человека», – сказала Разворотнева.



Председатель комиссии ОП по ЖКХ, строительству и дорогам, заявил, что в стране до сих пор не применяются методы, которые существенно удешевляют себестоимость жилья. «Мы вообще не применяем новые строительные композитные материалы. Мало того, что мы уберем металл, мы и увеличим продолжительность жизни домов. Отстаем мы и по производительности труда», - считает эксперт. - «Кроме того, люди даже не знают, что такое энергоэффективные дома. При этом, купив квартиру в таком доме, они получат огромную экономию благодаря сниженным тарифам ЖКХ».





Завершая пленарную сессию, Фадеев отметил, что все предложения, высказанные на форуме, будут отмечены в докладе, который направят президенту.