Жители малых городов смотрят ТВ намного больше, чем жители крупных

Аналитики подсчитали, что в малых городах жители смотрят телевизор больше, чем в крупных. В городах с численностью населения 100 000 человек жители смотрят телевизор почти четыре часа в день – 3 часа 47 минут, в крупных городах люди проводят за просмотром телевизора 3 часа 11 минут, сообщила аналитическая компания MediaScope по итогам наблюдений в августе – сентябре этого года.

При этом малых городах ежедневно телевизор смотрит 67% человек, в крупных – 61%.

Зрители от 11 до 17 лет в малых городах смотрят телевизор почти в два раза дольше (1 час 45 минут), чем их сверстники из больших населенных пунктов (1 час 14 минут). Зрители 4-11 лет проводят за просмотром ТВ почти на четверть дольше, а зрители 18-24 лет – на 15%, сообщают «Ведомости».

Ранее компания MediaScope назвала самое популярное событие у телезрителей в прошлом году.