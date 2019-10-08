Экс-начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

Бывший начальник подземного рудника «Мир» в Якутии Алексей Бурксер покончил с собой в следственном изоляторе. Он был доставлен в СИЗО в понедельник после ареста по делу об аварии 4 августа 2017 года, повлекшей гибель восьми человек.

«Тело было обнаружено около шести часов утра», – сказал источник в правоохранительных органах телеканалу «Якутия 24».

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

Позже информацию о смерти Бурксера подтвердили в УФСИН по Якутии.

«8 октября в камере следственного изолятора сотрудником службы режима был обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Медицинские работники констатировали смерть обвиняемого. По данному факту УФСИН России по Республике Саха (Якутия) и следственные органы проводят проверку. По предварительным данным, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

СК также подтвердил информацию о самоубийстве экс-начальника рудника «Мир».

7 октября суд постановил взять под стражу Алексея Бурксера и бывшего и. о. главного инженера рудника Александра Манна.

Напомним, авария на руднике «Мир» произошла 4 августа 2017 года. Вода из карьера подтопила шахту, когда в ней находился 151 человек. 26 августа продолжение поисково-спасательных работ оставшихся в шахте восьми горняков признали невозможным. Экономический ущерб от аварии был оценен в 10,216 млрд рублей.