Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы в Якутии по делу об аварии 2017 года

Суд арестовал двух сотрудников рудника «Мир» в Якутии по делу об аварии 4 августа 2017 года, повлекшей гибель восьми человек, сообщили в СК.

«Бывшему начальнику подземного рудника «Мир» Алексею Бурксеру и бывшему и. о. главного инженера этого предприятия Александру Манну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба»), – говорится в сообщении на сайте СК.

Там добавили, что судом в отношении обоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал попытки скрыться, а Манн препятствовал расследованию уголовного дела.

Напомним, авария на руднике «Мир» произошла 4 августа 2017 года. Вода из карьера подтопила шахту, когда в ней находился 151 человек. 26 августа продолжение поисково-спасательных работ оставшихся в шахте восьми горняков признали невозможным. Экономический ущерб от аварии был оценен в 10,216 млрд рублей.