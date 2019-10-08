Стало известно о блокирующих движение по всему миру экоактивистах

Активисты Extinction Rebellion (XR) блокируют движение в городах по всему миру, чтобы привлечь внимание властей к экологическим проблемам, сообщают западные СМИ.

Активисты и сторонники Extinction Rebellion уже перекрывали улицы и мосты крупных городов в Британии, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах. Активисты ложатся или садятся на проезжую часть улицы и ждут, пока полиция вынесет их с места протеста. Акции вызывают неоднозначную реакцию у местных жителей и нарушают жизнь города.

«Выйди из-за рабочего стола, пригласи своего шефа, не ходи в школу, выключи телевизор, отключи телефон, выходи на улицу! И позови с собой каждого», – передает РИА «Новости» заявили активисты.

Движение требует отказаться от использования углеводородного топлива и добычи сланцевого газа, спасти пчел и прекратить говорить, что нет невозвратного движения к экологической катастрофе. Простота лозунгов нравится школьникам и студентам.

При этом Extinction Rebellion не предлагает никакой собственной развернутой программы и не участвует в проектах улучшения экологической ситуации. В большей своей части сторонники Extinction Rebellion – полумаргинальная молодежь, хиппи и члены левацких организаций разных возрастов.

Во многих городах полиция проводит задержания активистов. В Лондоне уже задержаны 217 протестующих, передает «Интерфакс». В столице Британии активисты перекрыли движение на двух мостах, связывающих берега Темзы в центре Лондона: Вестминстерском и расположенном неподалеку Ламбетском.

Протестующие заблокировали дороги, ведущие к Трафальгарской площади, набережную Виктории, на которой, в частности, расположена штаб-квартира министерства обороны Великобритании и улицу Уайтхолл, где расположены британские правительственные здания.

Демонстранты обещали, что они постараются минимизировать последствия акции для рядовых лондонцев, но в Скотланд-Ярде протесты уже назвали беспрецедентными, и пообещали задерживать всех, кто нарушает закон.

В полиции заявили, что экодвижение с неоднозначной репутацией Extinction Rebellion планирует в ближайшие недели продолжить акции протеста.