Власти Саратовской области запретили строить дома выше 10 этажей

С октября в Саратовской области действует запрет на возведение зданий выше 10 этажей, изменения внесены в нормативы градостроительного проектирования.

Новые правила распространяются на жилые, социальные, общественные, религиозные и производственные объекты, сообщает «Российская газета».

Исключения установлены для комплексной застройки территорий и достройки домов обманутых дольщиков – в таких случаях запрет можно игнорировать.

Заведующий кафедрой архитектуры Саратовского технического университета Сергей Дядченко заявил, что на принятие нормы могло повлиять активное строительство в последние годы высотных комплексов в областном центре, но, считает он, это не главная строительная проблема города. По его словам, важнее, чтобы жилая застройка велась комплексно.

Руководитель строительной организации Яков Стрельцин заявил, что новая норма не повлияет на цены, подорожать жилье может только в историческом центре Саратова.

Между тем, на прошлой неделе в МЧС России заявили, что именно современные многоэтажки выше 10 этажей являются самыми безопасными в противопожарном плане многоквартирными домами – в них стоят системы удаления дыма, проложен противопожарный водопровод, есть незадымляемые лестничные клетки.