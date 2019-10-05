В МЧС назвали наиболее защищенные от пожаров дома в России

В МЧС России признали современные многоэтажки самыми безопасными в противопожарном плане многоквартирными домами.

В ведомстве заявили, что «с точки зрения пожарной безопасности являются самыми безопасными именно современные многоквартирные жилые дома высотой более 10 этажей», передает ТАСС.

Так, в новых многоэтажках стоят системы удаления дыма, проложен противопожарный водопровод, есть незадымляемые лестничные клетки.

При этом отмечается, что жильцы должны уметь пользоваться системами пожарной безопасности.

«Требования пожарной безопасности должны неукоснительно исполняться и самими гражданами, проживающими в жилых многоквартирных домах, которые зачастую растаскивают для своих нужд пожарные рукава, не оставляя возможности для использования их по прямому назначению», – подчеркнули в МЧС.

Кроме того, жители новых домов, делая ремонт, зачастую демонтируют пожарные дымовые извещатели, захламляют своими вещами пути эвакуации.

Складирование вещей на балконе тоже является проблемой: попавшая туда непотушенная сигарета может привести к пожару.

Однако у многоэтажек есть один минус: «Данные дома зачастую строятся по периметру пятиэтажной и девятиэтажной жилой застройки 70-х годов, не предусматривая достаточное количество парковочных мест, что затрудняет проезд пожарной и спасательной техники».

Напомним, в России запретили курить на балконах. В четверг стало известно о первом штрафе за это нарушение.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о нововведении, у которого оказалось немало противников.

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