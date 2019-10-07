Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство

В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.

Девушку арестовали по подозрению в богохульстве, подстрекательстве к насилию и воровству, поощрению коррупции и оскорблению «дресс-кода страны», передает «Ридус» со ссылкой на The Sun.

Сахар арестовали после жалоб общественности на нее. По иранским законам, женщины должны появляться на публике только с покрытой головой.

Девушка стала популярна в 2017 году, Сахар сообщала, что сделала множество операций, чтобы получить такую внешность. После она призналась, что получила такой внешний вид с помощью грима и фотошопа.

«Это способ самовыражения, своего рода искусство. Мои фанаты знают, что это не мое настоящее лицо», – отмечала Сахар.