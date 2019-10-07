Посол оценил вероятность ядерной войны России и США

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Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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Запад вычеркивает из употребления целые группы слов и смыслов

Белые не могут оскорблять негров, но негры могут делать это по отношению друг к другуФото: "Невидимая сторона", "3 Arts Entertainment"
Политкорректность все более жестко форматирует сознание западного общества. Таким образом людей погружают в некую виртуальную реальность, которая не имеет практически никаких точек пересечения с действительностью. А начинается все с запрета тех или иных слов и выражений. Какие именно слова больше всего запрещают на Западе и под какими предлогами? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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У России особое место в альянсе с Венгрией, Финляндией и Эстонией

Сергей Зацаринный, писатель
Россия просто исторически и географически обречена играть важную роль в этом квартете. Обречена «судьбой на своей земле». Финно-угорская составляющая сыграла огромную роль в формировании русской цивилизации. И наоборот. Подробности...
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Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Российское государство всерьез взялось за регулирование сферы цифровых технологий. Собственного опыта у нас мало. Поэтому придется пользоваться одним из трех – американским, европейским или китайским. По какому пути пойдет Россия? Подробности...
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В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» – во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              Посол оценил вероятность ядерной войны России и США

                 7 октября 2019, 00:58
              Фото: Минобороны России
              Текст: Антон Антонов

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              Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, как относится к заявлениям о том, что ядерная война близко.

              Он «совершенно не согласен с теми», кто придерживается такой точки зрения. Однако, как подчеркнул Антонов, необходимо «избежать возможности войны», а для этого требуется «восстановить все каналы связи», передает РИА «Новости».

              Посол заявил, что Москва «не заинтересована в гонке вооружений». Россия решила не размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности «в Европе и других регионах», пока такие ракеты там не разместят США. Российская сторона призывает НАТО «присоединиться к такому мораторию».

              В том случае, если США все же «разместят такие ракеты вблизи нашей страны», России придется защищаться.

              Антонов призвал «сесть в Женеве, или Москве или Вашингтоне и очень серьезно взяться за эти вопросы».

              В сентябре президент Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Однако это предложение не встретило понимания.

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