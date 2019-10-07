Посол оценил вероятность ядерной войны России и США

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, как относится к заявлениям о том, что ядерная война близко.

Он «совершенно не согласен с теми», кто придерживается такой точки зрения. Однако, как подчеркнул Антонов, необходимо «избежать возможности войны», а для этого требуется «восстановить все каналы связи», передает РИА «Новости».

Посол заявил, что Москва «не заинтересована в гонке вооружений». Россия решила не размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности «в Европе и других регионах», пока такие ракеты там не разместят США. Российская сторона призывает НАТО «присоединиться к такому мораторию».

В том случае, если США все же «разместят такие ракеты вблизи нашей страны», России придется защищаться.

Антонов призвал «сесть в Женеве, или Москве или Вашингтоне и очень серьезно взяться за эти вопросы».

В сентябре президент Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Однако это предложение не встретило понимания.

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