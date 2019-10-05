Запрет на контракт с Роскосмосом вызвал опасения в НАСА

Нельзя допустить чрезмерного нажима на Boeing и SpaceX в вопросе сроков создания космических кораблей, хотя договариваться с Роскосмосом о новых полетах к МКС НАСА без разрешения Конгресса запрещено, заявил руководитель американской программы полетов Кирк Ширман.

Он сообщил, что пока есть только «вероятные сроки» создания кораблей Boeing и SpaceX. НАСА старается дать компаниям «больше времени для подготовки к полетам», передает РИА «Новости».

В НАСА пояснили, что последняя возможность вопросльзоваться российским кораблем для доставки астронавтов на МКС у американской стороны будет в марте. Нового соглашения нет. Хотя в НАСА «думали об этом», но им законодательно запрещено «расходовать бюджетные средства в России после декабря будущего года».

Как пояснил Ширман, для нового контракта с Роскосмосом потребуется «разрешение Конгресса».

«Мы работаем над этим вопросом», – заявил он, подчеркнув необходимость не допустить слишком сильного «нажима на графики подготовки к полетам» кораблей американских компаний.

Напомним, первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов сообщил, что НАСА ведет переговоры с Роскосмосом о закупке дополнительных мест на корабли «Союз» для доставки астронавтов на МКС после весны 2020 года.

Роскосмос заявил, что созданные в США новые пилотируемые космические корабли могут отправиться с экипажем на МКС в 2020 году.

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