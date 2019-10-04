Открылся прием заявок на конкурс «Лидеры России»

Стартовала регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России», об этом рассказал руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. В этом году победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

«Сегодня мы хотим открыть регистрацию на новый сезон», – сказал Комиссаров на заседании наблюдательного совета АНО, передает РИА «Новости».

Первое заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» проходит в пятницу под председательством президента России Владимира Путина. Заседание посвящено подведению промежуточных итогов работы организации, обсуждению планов на дальнейшую работу, новых проектных инициатив и развитию уже действующих проектов.

«Одним из результатов, который мы не ставим в качестве цели, но который можно считать одним из доказательств авторитетности и высокого уровня конкурса, стали назначения наших участников. На сегодняшний день более 150 финалистов, полуфиналистов и победителей «Лидеров России» получили приглашения и перешли на руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, крупных компаниях и госкорпорациях. Среди них два губернатора и четыре заместителя федеральных министров», – сказал Алексей Комиссаров.

Перед заседанием проходила двухдневная проектная сессия с участием финалистов и победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы – «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческой олимпиады «Я – профессионал», фестиваля «Российская студенческая весна», всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», инженерного чемпионата «CASE-IN» и других. Проектные команды работали над новыми проектными инициативами, критериями эффективности проектов и отбора участников, механизмами вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты платформы, форматами продвижения конкурсов и проектов.

В июле на сайте Кремля был опубликован президентский указ, согласно которому президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей». Согласно указу, членами наблюдательного совета также стали заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, помощник президента Андрей Фурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.