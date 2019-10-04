Данию призвали дать разрешение по «Северному потоку – 2» до конца года

Участвующие в проекте «Северный поток – 2» компании надеются до конца года получить от Копенгагена разрешение на прокладку газопровода, заявил глава германской Wintershall Dea Марио Мерен в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я уверен, что Дания, если она следует европейским правилам, предоставит в итоге разрешение (на строительство газопровода), мне бы не хотелось думать об ином развитии событий. Компании, ответственные за проект, рассчитывают получить это разрешение до конца года», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее в пятницу сообщалось, что у Копенгагена больше нет политических претензий к прокладке газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, однако одобрение строительства затягивается на административном уровне.

В среду президент России Владимир Путин объяснил политические разногласия вокруг «Северного потока – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД