После драки в институте МВД в Нальчике наказали 12 сотрудников

12 сотрудников нальчикского филиала института повышения квалификации Краснодарского университета МВД привлекли к дисциплинарной ответственности после драки, в ходе которой умер слушатель, сообщили в пресс-службе вуза.

«К строгой дисциплинарной ответственности привлечены 12 сотрудников института», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы университета. Там добавили, что в ходе проверки были выявлены нарушения в области проведения воспитательных работ с учащимися.

Напомним, 19 октября два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД в Нальчике, один из них скончался.