Полицейский умер после драки в ведомственном вузе в Нальчике

Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД в Нальчике, один из них скончался, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Источник сообщил, что «в результате конфликта, произошедшего в нальчикском филиале Краснодарского университета МВД России между двумя сотрудниками полиции, произошла драка», передает РИА «Новости».

В результате один из полицейских умер от полученных травм.

По данному факту проводится расследование, выясняются обстоятельства конфликта.

Ранее в субботу полицейского ударили ножом на станции метро «Савеловская» в Москве.