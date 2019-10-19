Полицейского ударили ножом на станции метро «Савеловская» в Москве

Пьяный мужчина ударил ножом сотрудника полиции на станции московского метро «Савеловская», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В ведомстве сообщили, что «19 октября в подуличном переходе станции метрополитена «Савеловская» мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД на метрополитене», передает ТАСС.

Отмечается, что злоумышленника незамедлительно задержали и доставили в подразделение полиции.

Пострадавший полицейский с проникающим ранением груди госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» два сотрудника полиции пытались задержать коллегу за получение взятки, однако он открыл стрельбу.

В результате один из полицейских погиб, второй был ранен.