Первый канал ответил на слова Светлакова о цензуре в «Прожекторперисхилтон»

Первый канал опроверг слова шоумена Сергея Светлакова о причинах закрытия программы «Прожекторперисхилтон», заявив, что ее закрыли из-за контракта телеведущего с другим вещателем.

Ранее РБК со ссылкой на слова Светлакова сообщил, что программа «Прожекторперисхилтон», закрылась «из-за формата», якобы «мы какие-то вещи не освещаем в стране».

«Причиной закрытия ППХ в 2012 году был контракт Сергея Светлакова с другим каналом, условия которого давали его начальникам возможность запретить его участие в «Прожекторе». Это слишком известная история, чтобы спустя семь лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, продать билеты на концерт», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы канала.

Напомним, 27 сентября 2012 года газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о закрытии Первым каналом программы «Прожекторперисхилтон» и о причинах, которые к этому привели.