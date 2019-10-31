Светлаков пообещал представить себя президентом России

Шоумен Сергей Светлаков пообещал, что на концерте «Прожекторперисхилтон» в Москве и Петербурге в декабре будут затронуты злободневные темы. По его словам, победа «человека из КВН» Владимира Зеленского на выборах президента Украины позволит пофантазировать на тему президентства комиков.

«Не будет никакой цензуры, над нами нет никакого редактора. Мы будем говорить про все, что нас окружает, про все события года», – сказал он в интервью РБК.

«Выборы, где побеждает Зеленский, человек из КВН. Наверное, представим и будем гонять: а вдруг и мы можем все стать президентами, и что тогда произойдет…» – рассказал Светлаков.

По его словам, будут проанализированы и прошедшие в Москве митинги. «Не знаем еще, под каким углом зайдем, но не сказать про это мы не можем», – заявил шоумен.

Он также объяснил, почему закрылась юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год. По словам Светлакова, это произошло из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.

«Остроты на телике абсолютно нет, потому что форматы телеканалов не позволяют это делать», – сказал он.

«Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», – добавил Светлаков.

Напомним, в сентябре 2012 года стало известно о закрытии «Прожекторперисхилтон».

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