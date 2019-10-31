Нефть подорожала на ожиданиях поддержки экономики Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вверх на фоне надежд на меры поддержки китайской экономики после слабой статистики в стране.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,33% – до 60,44 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,25% – до 55,2 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Нефть дорожает после публикации статистики из Китая. Индекс деловой активности в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 49,9 пункта. Данная статистика усилила ожидания того, что власти одного из крупнейших мировых потребителей нефти предпримут меры для поддержки национальной экономики.