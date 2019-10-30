ЦИК проанализирует работу главы избиркома Хабаровска из-за регистрации судимого кандидата

Комиссия Центризбиркома проанализирует работу главы избирательной комиссии Хабаровского края Геннадия Накушнова в связи с регистрацией имевшего судимость кандидата от ЛДПР Дмитрия Приятнова, который в сентябре избран депутатом местной думы, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Мы проверили по данным ФЦИ (федеральный центр информатизации при ЦИК), эта информация (о судимости) не размещалась на сайте избирательной комиссии. Она была по каким-то причинам скрыта и появилась на сайте ЦИК и на сайте избирательной комиссии Хабаровского края 16 октября после того, как шум пошел в прессе», – сказал Булаев в ходе заседания ЦИК, передает ТАСС.

По его словам, избирательная комиссия региона не выполнила свои полномочия, предписанные законом. «И мы знаем, что в отношении только одного кандидата во всей избирательной кампании была получена дополнительная информация из ЦИК о наличии судимости. По срокам не совсем так совпадает, в связи с чем я усматриваю умышленные действия со стороны председателя краевой избирательной комиссии. На мой взгляд, это тоже требует со стороны ЦИК дополнительной аналитики и принятия решения не в поиске того, как выйти из ситуации, а как оценить бездействие председателя комиссии Хабаровского края. Я думаю, Геннадий Константинович (Накушнов), это серьезный промах в вашей работе, который имеет достаточно серьезные последствия в дальнейшем», – уточнил Булаев.

Он отметил, что ЦИК «дополнительно проведет анализ, поднимет первоисточники, документы и сможет сформулировать свое решение».

Со своей стороны председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести служебное расследование произошедшего. «Затронута профессиональная честь нашего коллеги, руководителя комиссии Хабаровского края», – отметила она, обратив внимание, что ранее к Накушнову «претензий не было».

«Я вину не отрицаю, я согласен, надо расставить все точки», – заявил в свою очередь Накушнов, пообещав также провести проверку в краевом избиркоме.

Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала Приятнова сенатором от заксобрания региона. Его избрали депутатом думы в сентябре 2019 года, он представляет ЛДПР. По данным сайта избиркома края, у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Впоследствии Приятнов был делегирован краевой думой в Совет Федерации, где сменил Виктора Озерова.