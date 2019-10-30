Стала известна сумма вознаграждения информатору по ликвидации аль-Багдади

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30 октября, среда | Последнее обновление — 10:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о конфликте перед стрельбой солдата по сослуживцам в Забайкалье
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма
Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было
Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»
США отомстили Турции за Сирию и С-400
Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов
Кажется, я нашел новый символ России
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Оренбург – самый странный город страны. Все, что я о нем прочитал в самолете по пути, противоречит здравому смыслу. Но этот город и есть символ Родины. Непонятный, непредсказуемый, нерациональный – и поэтому прекрасный. Подробности...
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Японский минимализм Suzuki Vitara
Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Подробности...
Кто и зачем нападает на евреев в Германии
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...
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Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову
В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью историиПодробности...
Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»
Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалистокПодробности...
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Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтахПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
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