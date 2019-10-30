Стала известна сумма вознаграждения информатору по ликвидации аль-Багдади

Информатору, благодаря которому удалось провести операцию по ликвидации лидера запрещенной в России организации ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, заплатят 25 млн долларов, сообщили СМИ.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на близкие к операции источники, информатор из числа сторонников ИГ* в ходе операции координировал передвижения аль-Багдади по Сирии и помогал обустроить его убежище в Идлибе.

Позднее он передал американским военным данные о местоположении аль-Багдади и подробный план комнат в его убежище.

По информации издания, через два дня после уничтожения аль-Багдади информатора с семьей вывезли из страны. За помощь в ликвидации лидера террористов ему должны заплатить 25 млн долларов. Сообщается также, что целью информатора было не только финансовое благополучие, но и месть за убийство близкого родственника.

В воскресенье США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство**» Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность Москве за помощь.

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что перед операцией связывался с российскими представителями.

Напомним, во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва на данный момент не получила официальных подтверждений уничтожения аль-Багдади.