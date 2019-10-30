Тело миллионерши нашли залитым бетоном в холодильнике в Таиланде

Тело миллионерши Вонни Джирахароенинг нашли в ее собственном холодильнике в квартире на севере Таиланда.

Местная 58-летняя жительница, которая занималась бизнесом в сфере строительства и благотворительностью, исчезла 18 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bangkok Post.

Тогда ее брат приехал в город на поиски, а спустя неделю был обнаружен ее труп. Правоохранителей вызвали соседи, которые пожаловались на запах гнили.

В ходе расследования гибели женщины выяснилось, что ее автомобиль и банковские карты пропали, уже через несколько дней с них были списаны крупные суммы.

Главным подозреваемым является друг убитой. Он попал на записи камер видеонаблюдения во время снятия крупных сумм со счетов.

По данным Bangkok Post, подозреваемый, 39-летний Витун Ситабут, уже задержан.

Ранее американскую модель Эсмеральду Гонсалес, пропавшую пять месяцев назад, нашли мертвой в пустыне Невада. Тело девушки лежало в деревянном ящике, залитом бетоном.