Тело американской модели нашли залитым бетоном в пустыне

Американскую модель Эсмеральду Гонсалес, пропавшую пять месяцев назад, нашли мертвой в пустыне Невада. Тело девушки лежало в деревянном ящике, залитом бетоном.

Издание Las Vegas Review-Journal со ссылкой на документы суда сообщает, что поиски 24-летней девушки велись пять месяцев. Она была найдена мертвой; смерть наступила в результате отравления ядовитым веществом, также перед этим ее пытались задушить, передает РИА «Новости».

По подозрению в убийстве задержали 45-летнего соседа погибшей Кристофера Престипино.

По версии следствия, в день убийства Гонсалес употребила наркотики, находясь в доме у злоумышленника. После этого она стала странно себя вести, и Престипино привязал ее к кровати.

Когда же он освободил модель, она ударила его в лицо. В ответ на это мужчина попытался ее задушить, но девушка очнулась. Тогда Престипино отравил ее средством для чистки бассейна.

«Престипино арендовал грузовик, положил в него тело жертвы и умчался в пустыню», – заявил обвинитель.

Главный заместитель окружного прокурора Памела Веккерли назвала еще одного подозреваемого – Кассандру Басконес. Она может быть причастна к убийству, однако все еще находится на свободе

В данный момент мужчина арестован по подозрению в убийстве, похищении и заговоре с целью убийства.

Ранее в Магнитогорске во время продажи автомобиля была убита финалистка престижного конкурса Missis World Russia модель Ксения Мецгер.