Путин ответил на вопрос о попадающих в Рай

Президент Владимир Путин ответил на вопрос ведущего дискуссионного клуба «Валдай» о том, стала ли Россия ближе к раю.

Ведущий процитировал слова Путина, которые он сказал в октябре прошлого года. «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», – заявил Путин тогда.

«Мы все всегда одинаково близки к Господу, именно он определит, где каждому из нас находиться в конце пути. Но ситуация [с безопасностью в мире] лучше не стала, конечно», – ответил Путин на вопрос ведущего форума.

Пленарное заседание транслирует RT.

Путин также прокомментировал испытания в США запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности сразу после его разрыва.

«Хотя бы паузу сделали побольше после выхода из ДРСМД, а то сначала надули, а потом подтвердили это», – передает его слова РИА «Новости».

Он выразил надежду, что поскольку окончательное решение по ДРСМД не принято, есть еще шансы урегулировать ситуацию.

В то же время, заметил Путин, страны Европы и США до сих пор не отреагировали на слова Москвы о неразмещении РСМД в регионах мира, передает ТАСС.

«Как будто оглохли», – сказал президент.

Напомним, Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. В Кремле отметили, что предложение Путина пока не встретило понимания.

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