Путин распорядился переместить Госдуму в другое здание

Президент России Владимир Путин поручил на время разместить Госдуму и работников парламента в здании Дома союзов.

Распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правой информации.

Согласно распоряжению, Госдума на время переместится в здание на улице Большая Дмитровка, дом 1. Также там будут размещены подразделения ФСБ, ФСО, МЧС и подведомственные Управления делами президента организации, в работу которых входит обеспечение деятельности Госдумы.

В мае сообщалось, что под залом пленарных заседаний Государственной думы при проведении предварительных исследований обнаружили пустоты.