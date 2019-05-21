Опубликовано видео с пустотами в фундаменте Госдумы

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев опубликовал видео, на которым видны обнаруженные в фундаменте здания нижней палаты парламента пустоты.

«Здание Государственной думы в любой момент может быть признано аварийным. Фундамент пришел в негодное состояние, в нем образовались многочисленные пустоты», – написал он в своем Twitter.

Здание Государственной Думы в любой момент может быть признано аварийным. Фундамент пришёл в негодное состояние, в нем образовались многочисленные пустоты. Видео здесь pic.twitter.com/uIp2uKbFfC — Игорь Лебедев (@Russian1972) 21 мая 2019 г.

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова между тем сообщила, что по ситуации со зданием Госдумы создана рабочая группа с участием представителей профильных институтов.

«Создана рабочая группа с участием «науки» – представителей профильных институтов. По результатам заключения рабочей группы и Главгосэкспертизы будут определены объемы и сроки работ по реконструкции», – передает ее слова РИА «Новости».

Тем временем первый зампред думского комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя сведения об обнаружении пустот в фундаменте здания Госдумы, заявил, что за безопасность депутатов опасаться не стоит, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Вот я как раз сижу в том зале (у нас идет пленарное заседание), где, по мнению некоторых экспертов, мы сидим над пустотой, в которую мы когда-то провалимся. Не провалимся, не дождетесь! Все будет хорошо. Мне, как человеку, знающему более фантастические примеры из нашей реальной жизни, все понятно. Я к этому отношусь со спокойствием. Поэтому, конечно, шапкозакидательством заниматься не надо, а быть профессионально бдительными, постоянно этой темой заниматься, естественно, не паниковать и не поддаваться паническим заявлениям», – сказал он.

На заседании Госдумы глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) выразил обеспокоенность тем, что здание может «окончательно просесть». Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин также развеял волнения депутатов по поводу пустот в фундаменте здания Госдумы, передает ТАСС.

«Что касается вашего замечания, учитывая, что мы этот вопрос на Совете (Думы) обсуждали, и делается все для того, чтобы фундамент усилить, то думаю, что (этого) не случится. Игорь Владимирович (Лебедев) только что ходил посещать подвалы и простукивал фундамент, поэтому можете этот вопрос обсудить на фракции», – сказал Володин.

Ранее вице-спикер нижней палаты российского парламента Игорь Лебедев заявил, что здание Госдумы могут признать аварийным. По его словам, перед запланированным ремонтом зала пленарных заседаний было решено обследовать фундамент здания, чтобы выяснить, «выдержит ли он дополнительную нагрузку», и «нашли провалы».