В Госдуме не исключили признания ее здания аварийным

Здание Госдумы могут признать аварийным, сообщил вице-спикер палаты российского парламента Игорь Лебедев.

Лебедев рассказал, что перед запланированным ремонтом зала пленарных заседаний было решено обследовать фундамент уже «немолодого» здания, чтобы выяснить, «выдержит ли он дополнительную нагрузку». В итоге «нашли провалы», передает ТАСС.

В таких случаях частный дом ремонтируют, заливая бетон в пустоты, а вот многоквартирный – «выселяют и признают аварийным», сказал Лебедев.

Здание Госдумы могут признать аварийным, если «будет найдена хоть еще одна пустота», поскольку существует угроза, что «в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал».

Также указывается, что обнаруженные провалы «увеличивают и сроки, и стоимость всего ремонта». Возможно, «придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю», сказал вице-спикер.

Начало ремонта зала пленарных заседаний было запланировано на лето 2019 года.

Напомним, под залом пленарных заседаний Госдумы при проведении предварительных исследований обнаружены пустоты, на которые опираются несколько колонн зала.