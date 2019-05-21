Откуда под Госдумой появились пустоты?

В Госдуме во вторник возник необычный скандал – фракция ЛДПР объявила, что под зданием нижней палаты образовались «провалы» и в любой момент российский парламент рискует буквально провалиться под землю. В качестве доказательства вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев опубликовал видео, на котором видны пустоты в фундаменте здания.

Профессиональные архитекторы уже сообщили, что появление таких провалов под землей – нормальное явление. Так что здание парламента не рухнет. Возникли же эти «провалы» из-за движения подземных вод, что тоже нормально.

«МК» уже успел процитировать версию неназванных экспертов, что грунт под Госдумой размыла Неглинка – речка, как известно, некогда протекавшая в этом уголке Москвы, но потом спрятанная в трубу.

«Неглинка здесь ни при чем, она проходит в другом месте. Так что причина другая, – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный архитектор РФ, экс-глава НИИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко. – Я занимаюсь зданием Госдумы в плане реконструкции с 1994 года. Где-то какая-то труба протекла – вот и образовалось разуплотнение грунтов. Это насколько типовая ситуация для центра Москвы, что только депутаты могли устроить по этому поводу панику».

Эксперт не исключает, что авария, во время которой в грунт ушло много воды, случилась еще в советское время в водопроводной системе здания. Тогда в нынешней резиденции Госдумы размещался Госплан СССР.

«В конце 60-х в этом месте к старому зданию пристраивали новое. Во время стройки тоже могла произойти какая-то протечка. Да даже аварии не нужно. Достаточно того, что могли, скажем, мыть грузовики в одном и том же месте. Как вы понимаете, в то время такие вопросы не так серьезно отслеживались. Возможно, пустоты возникли еще тогда, а обнаружили их только сейчас», – предположил Ткаченко.

«Пустоты нашли в процессе обследования здания, которое будет скоро реконструировано. Тут же стали обследовать верхние конструкции – там даже трещин нет. То есть пустоты никак не повлияли на саму конструкцию. Никакого аварийного состояния там нет», – пояснил архитектор.

«Что делается в таких случаях? Производится дообследование места, где найдено разуплотнение грунта, далее профессиональная организация составляет проект укрепления грунта. Поскольку Госдума – это памятник культурного наследия, то проект согласовывает Мосгорнаследие. Затем на работу выходит профессиональная организация, которая занимается уплотнением грунта и заполнением пустот. Всю грязную работу лучше сделать перед реконструкцией здания, которая ожидается в скором времени», – пояснил собеседник.

Тем временем пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова сообщила, что создана рабочая группа с участием представителей профильных институтов. По результатам заключения рабочей группы и Главгосэкспертизы «будут определены объемы и сроки работ по реконструкции», – передает ее слова РИА «Новости».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также развеял волнения, возникшие в зале заседаний с подачи ЛДПР. По его словам, вопрос уже обсудил Совет Думы – «и делается все для того, чтобы фундамент усилить, то думаю, что (этого) не случится. Игорь Владимирович (Лебедев) только что ходил посещать подвалы и простукивал фундамент, поэтому можете этот вопрос обсудить на фракции», цитирует Володина ТАСС.

Как было ранее объявлено, ремонт Госдумы, в частности реконструкция зала пленарных заседаний, должен начаться этим летом.