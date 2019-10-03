Роскомнадзор потребовал от Сбербанка объяснить утечку данных клиентов

Роскомнадзор направил «Сбербанку России» письмо с требованием предоставить информацию о причинах утечки данных клиентов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор также просит назвать лиц, допустивших распространение персональных данных россиян, и рассказать о принятых в этой связи мерах.

«Специалистами Роскомнадзора установлено, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе информировали, что доступ к ресурсу, на котором были выложены персональные данные, ограничивается на территории России с апреля 2019 года по основаниям, «не связанным с нарушениями в сфере персональных данных».

В Сбербанке заявили, что утечка данных коснулась кредитных карт 200 клиентов кредитной организации. «Информация о возможно большем масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности и на текущий момент не подтверждена», – говорится в сообщении банка в Facebook.

Ранее в четверг Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка.

При этом СМИ сообщали о том, что утечка коснулась 60 млн кредитных карт, данные о владельцах которых были выставлены на продажу.