Нефть подорожала после падения в среду

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром слабо растут после падения днем ранее до минимальных отметок за последние два месяца.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 4 цента – до 57,73 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь выросли на 19 центов – до 52,83 доллара за баррель.

Негативное влияние на рынок в среду оказало, в частности, сообщение министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,1 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали менее значительного роста – на 1,3 млн баррелей, передает «Интерфакс».