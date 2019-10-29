Турецкие отели сообщили о готовности снизить цены для россиян

Турецкие отели готовы снизить цены после открытия египетских курортов для россиян, если стоимость отдыха в Египте будет привлекательнее для российских туристов, заявила менеджер по продажам отеля Rixos Premium Belek Елена Подорожная.

«Если цены на отели в Египте будут ниже, чем в Турции, то будут появляться более выгодные предложения со стороны Турции», – пояснила Подорожная, передает РИА «Новости».

Она отметила, что все будет зависеть от спроса, после 2016 года турецкий турбизнес понял важность поддержания ценового равновесия между рынками разных государств.

«Сейчас вырос туристический поток в Турцию из европейских стран, но не думаю, что ради него местные отельеры пренебрегут российским рынком и не пойдут на снижение цен после возвращения Египта», – добавила представитель отеля.

Отмена авиасообщения с Египтом была вызвана крушением российского самолета A321 на Синайском полуострове в 2015 году.

В октябре 2019 года Египет анонсировал скорое возобновление авиасообщения с Россией.