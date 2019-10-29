Казахстан назвал объем поставок нефти Белоруссии

Поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию из Казахстана могут составить от 1 до 3,5 млн тонн в год, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«От 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год, пока так, но это коммерческие переговоры, пока такая ситуация», – передает слова Бозумбаева РИА «Новости».

Бозумбаев добавил, что сообщил министру энергетики России Александру Новаку о достигнутых с Минском договоренностях.

«Никакой негативной реакции, деловая реакция в первую очередь, у нас хорошие отношения с российскими коллегами», – сказал он.

Ранее во вторник зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что Белоруссия ищет способы замещения российской нефти. В том числе рассматриваются варианты поставок сырья из различных регионов мира через украинские и балтийские порты.

На прошлой неделе сообщалось, что Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о намерении Минска покупать нефть у Казахстана.