Росгидромет заявил об экстремальном загрязнении воды после прорыва дамб

Специалисты Росгидромета зафиксировали в Красноярском крае превышение предельно допустимых концентраций меди в воде более чем в 200 раз после разрушения дамб.

Сразу после инцидента 20 октября специалисты взяли пробы воды в реке Сисим для химического анализа. Установлено, что вода экстремально загрязнена ионами меди и свинца, также обнаружено высокое загрязнение ионами цинка, передает «Интерфакс».

Также специалисты брали пробы воды в Красноярском водохранилище в районе залива Сисим, однако загрязнения обнаружено не было.

Одним из первых о возможном загрязнении воды заявил судья во время рассмотрения вопроса об аресте одного из подозреваемых по делу о прорыве дамб в Красноярском крае. Такой вывод он сделал после того, как были обнаружены повреждения бортов технологических отстойников.

Такого же мнения придерживается Росприроднадзор, заявив о существенном превышении нормы по меди в 21 раз, цинку в 7,4 раза в реке Сейбе, которая находится на 500 метров ниже места прорыва дамбы.

Напомним, прорыв сразу пяти дамб на золотодобывающем предприятии под Красноярском произошел 19 октября. В результате происшествия погибли 17 человек, 44 пострадавших.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил прорыв дамб безответственностью должностных лиц.