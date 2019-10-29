Нефть подешевела в ожидании данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вниз в ожидании данных по запасам сырья в США и на опасениях за спрос.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,89% – до 61,02 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,45%, составив 55,56 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы ждут еженедельных данных по запасам нефти в США. В ночь на среду будет опубликована статистика Американского института нефти (API), а в среду вечером – официальные данные минэнерго США. По прогнозам аналитиков, за прошлую неделю запасы выросли более чем на 700 тыс. баррелей после снижения неделей ранее.